Россияне пытаются окружить Угледар: карты боев

Контрнаступление ВСУ на востоке Харьковской и западе Луганской областей

Российские источники утверждали, что 29 и 30 января украинские войска проводили контрнаступление северо-западнее Сватового. 29 января российский военный блоггер заявил, что украинские войска попытались контратаковать в направлении Куземовка (13 км к северо-западу от Сватового), но российские войска отразили атаку. Другой российский "военкор" 30 января заявил, что украинские силы миновали мосты к северо-западу от Сватового на случай, если российские силы попытаются пересечь реку Оскол. Он также утверждал, что украинские силы переправляли технику и личный состав в район Купянска. Другой российский военный блоггер 30 января заявил, что 144-я мотострелковая дивизия (20-я общевойсковая армия, Западный военный округ) продвинулась на один километр на север и заняла несколько неопределенных лесополос вблизи Сватового.

29 и 30 января российские войска продолжали наземные атаки с целью возвращения утраченных позиций к западу от Кременной. 29 и 30 января украинские войска сообщали, что украинские войска отразили наступление на Диброву (5 км к юго-западу от Кременной) и Белогоровку (12 км к югу от Кременной) в Луганской области и Ямполевку (16 км к западу от Кременной) в Донецкой области . 30 января российский "военкор" заявил, что российские войска совершили неопределенное наступление в районе Дибровы и атаковали в направлении Ямполевки. 29 января российские военные лблогеры опубликовали кадры, на которых якобы видно, как подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (Западный военный округ), 4-й бригады территориальной обороны так называемой "ЛНР" и 144-й мотострелковой дивизии. Кременной. На геолокационных видеозаписях боевых действий, опубликованных 30 января, видно, как украинские силы обстреливают неопределенные российские цели к западу от Дибровы в неустановленную дату, что указывает на то, что украинские силы достигли незначительного продвижения к юго-западу от Кременной.

Украинские войска продолжают обстрелы районов сосредоточения России в тылу Луганской области. Геолокационные кадры, опубликованные 29 января, показывают последствия якобы украинского удара HIMARS по больнице в Новоайдаре (55 км к востоку от Кременной вдоль трассы H21 Старобельск-Луганск) Луганской области. 30 января так называемое "Народное ополчение ЛНР" заявило, что украинские силы применили НИМАRS для удара по Алчевску (38 км к западу от Луганска). Сообщается, что украинские силы нанесли удар по Кадиевке (48 км к западу от Луганска) с HIMARS в ночь с 29 на 30 января.

Ситуация на Донбассе

Российские войска продолжали незначительное продвижение во время наземных атак вокруг Бахмута 29 и 30 января. Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на сам Бахмут; к северо-востоку от Бахмута вблизи Верхнекаменского (30 км к северо-востоку), Раздолевки (13 км к северо-востоку), Соли (10 км к северо-востоку), Благодатного (7 км к северу), Парасковеевки (5 км к северу) , Васюковки (15 км к северу); и юго-западнее Бахмута возле Ивановского (5 км юго-западнее), Клещиевки (7 км юго-западнее), Курдюмовки (13 км юго-западнее) и Озеряновки (15 км юго-западнее). Владелец ППК "Вагнера" Евгений Пригожин 28 января объявил, что они взяли под контроль Благодатное - это утверждение позже подтверждено геолокационными снимками, опубликованными 29 января, на которых видны бойцы группы "Вагнера" вдоль трассы Т1302 Бахмут-Северск к югу. Российские "военкоры" утверждают, что боевики группы "Вагнера" к северо-востоку от Бахмута продолжают атаковать Красную гору (5 км к северу от Бахмута) и достигли окрестностей села Сакко и Ванцетти (10 км к северу от Бахмута). Несколько российских источников предположили, что наступление россиян к северо-востоку от Бахмута вдоль T1302 преследует цель наступление на Северск с юга. Это утверждение маловероятно, учитывая сосредоточенность усилий группы "Вагнера" на целях, более близких к Бахмуту и более непосредственно связанных с охватом или окружением этого города. Российский военный блоггер также заявил, что "вагнеровцы" штурмуют населенные пункты в районе Забахмутовки на востоке Бахмута. Российские источники продолжали обсуждать попытки "Вагнера" к югу от Бахмута продвинуться к северо-западу из района Клещиевки и перерезать трассу Т0504 Константиновка-Времени Яр-Бахмут возле Ивановского.

29 и 30 января русские войска продолжали наземные обстрелы западных окраин Донецка. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Водяного (на северо-западной окраине Донецка), Марьинки и Новомихайловки (на юго-западной окраине). Российский военный блоггер заявил, что под Невельским, также на северо-западной окраине Донецка, действуют подразделения 100-й бригады так называемой "ДНР". Съемки боевых действий по геолокации из Водяного показывают, что российские войска, вероятно, заняли населенный пункт с 16 января. Российские источники продолжали обсуждать бои в западной части Марьинки 30 января.

29 и 30 января российские войска продолжали наземные атаки на западе Донецкой области. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки вблизи Победы (8 км юго-западнее Донецка вдоль трассы Т0524 Донецк город-Угледар) и Угледара (30 км юго-западнее Донецка). Министерство обороны (МО) России заявило, что 30 января подразделения СВО заняли неопределенные выгодные рубежи в этом направлении. Российские военные блоггеры продолжали обсуждать тяжелые бои в Угледаре 29 и 30 января, и один военкор утверждал, что по состоянию на 30 января российская морская пехота продвигается вглубь Угледара. Российские военные блоггеры утверждали, что российские войска перекрыли трассу Т0524 вблизи Угледара и пытаются захватить шахту "Южнодонбасская" к северо-востоку от Угледара, чтобы оцепить населенный пункт. Российские источники опубликовали кадры наступательных действий россиян в районе Угледара с 29 по 30 января.

"Южная ось"

29 и 30 января российские войска не производили подтвержденных наземных ударов в Запорожской области. Начальник украинского Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгений Ерин 30 января подтвердил, что российские войска не ведут наступательных действий на запорожском направлении и не сосредоточили достаточно живую силу и технику для полномасштабного наступления. Ерин отметил, что российские силы продолжают проводить неудачные атаки группами по 10 человек в некоторых неопределенных районах, чтобы улучшить свои тактические позиции. 29 и 30 января некоторые российские источники, включая Минобороны (МО), утверждали, что российские войска заняли неопределенные выгодные позиции на запорожском направлении. Другие русские источники утверждали, что русские силы не проводили наступательных операций в этом районе.

Украинские войска продолжали обстреливать российские тыловые районы Запорожской области. 29 января украинские войска нанесли удар с HIMARS по железнодорожному мосту в Светлодолинском на трассе Т0401 Мелитополь-Токмак. Российский "военкор" утверждал, что при ударе погибли рабочие, ремонтировавшие повреждения на мосту от предыдущих украинских ударов, и что железнодорожный мост поставляет российские силы ближе к линии фронта.]

Украинские официальные лица сообщили, что российские войска нанесли удары зажигательными боеприпасами по районам на юге Украины 29 и 30 января. Украинские официальные лица сообщили, что российские войска применили зажигательные боеприпасы для ударов по Бериславу, Херсонской области, 29 января и Ореховой, Запорожской области, 30 января. Украинский чиновник опубликовал видео детонации зажигательных боеприпасов над Бериславом в ночь на 29 января. Продолжающееся использование Россией зажигательных боеприпасов подтверждает предварительную оценку ISW о том, что российские силы сталкиваются с нехваткой обычных артиллерийских боеприпасов.

29 и 30 января российские войска продолжали обстрелы обычных участков в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.