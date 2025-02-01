Росіяни намагаються оточити Куп'янськ: в ISW розповіли про ризики і загрози для ЗСУ

Зазначається, що росіяни проводять наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна (Куп'янськ-Борова-Лиман) і активізували наступальні дії біля Дворічної. Згідно з геолокаційними даними 30-31 січня, вони несуттєво просунулися в цьому районі.

Зокрема, армія РФ мала успіх на півночі від Дворічної (на північ від Куп'янська і на західному (правому) березі річки Оскіл), на південній околиці села Западне (на південний захід від Дворічної) та на півночі уздовж західного берега річки Оскіл на північний захід від Новомлинська (на північний схід від Дворічної).

Водночас, в ISW не підтвердили повідомлення Міноборони РФ та російських блогерів про окупацію Дворічної та Новомлинська.

Які з'єднання РФ атакують та їхні перспективи

Провідну роль у штурмованих атаках в районі Куп'янська відіграють підрозділи 6-ї загальновійськової армії (Ленінградський військовий округ).

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що цей район штурмують підрозділи російської 69-ї мотострілецької дивізії (6-й АК), російського Добровольчого корпусу та 2-ї бригади спецназу. Оглядач також заявив, що військове командування РФ передислокувало більшу частину артилерії 6-го армійського корпусу в район Дворічної, зокрема елементи 9-ї артилерійської бригади.

Російські війська атакують Дворічну з півдня, вийшли на трасу Р-79 Дворічна-Куп'янськ і просунулися до Кіндрашівки (на південь від Західного і на північ від Куп'янська) в рамках спроб обійти з півдня село Западне.

"Російські військові, схоже, не мають значних незадіяних резервів, які можна було б спрямувати на ці зусилля. Однак російське військове командування може бути готове передислокувати передові підрозділи з інших ділянок фронту, щоб використати будь-які значні тактичні переваги в районі Дворічної-Куп'янська", - йдеться у звіті ISW.

Крім того, в оточенні Куп'янська беруть участь частини російської 1-ї гвардійської танкової армії (Московський військовий округ). Вони намагаються просунутися на схід від міста і розширити російський виступ на південь від Куп'янська біля Кругляківки. Це їм потрібно для підготовки до наступу на південь від міста, форсування річки Оскіл і тиску на Борову.

Машовець нещодавно заявив, що частини 4-ї та 47-ї танкових дивізій 1-ї гвардійської танкової армії безуспішно атакували на схід від Куп'янська в районі Котлярівки.

Підрозділи 1-го Армійського корпусу, включаючи 4-ту і 47-му танкові дивізії, 27-му мотострілецьку бригаду і 2-гу мотострілецьку дивізію, також діють на виступі Колісниківка-Кругляківка-Загризове.

В ISW зазначили, що російські війська на цьому виступі просунулися на східний (лівий) берег річки Оскіл, але поки що не змогли форсувати річку.

"Просування російських військ за річку Оскіл і подальше просування в районі Дворічної, є необхідним першим кроком у російських зусиллях з оточення Куп'янська з північного та південного заходу. Однак річка Оскіл, ймовірно, буде продовжуватиме стримувати подальше просування росіян на захід від Кругляківського виступу", - йдеться у звіті Інституту.

Підрозділи 1-го АК також діють поблизу Лозової та Зеленого Гаю (обидва на південний схід від Кругляківського виступу) і наступають на захід із метою розширення південного флангу виступу.

Це також свідчить про те, що російські війська намагаються просунутися в напрямку Борової на південний захід від лінії Колісниківка - Зелений Гай.

"Наразі незрозуміло, чи зможуть підрозділи 1-го АК здійснити дві одночасні оперативні спроби наступу на Борову і форсування річки Оскіл для підтримки російських зусиль з оточення Куп'янська", - констатують в Інституті вивчення війни.