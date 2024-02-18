Росіяни намагаються обстрілами енергосистеми знеструмити ключові промислові регіони, - Кубраков

"Нещодавні напади на наш енергетичний сектор довели, що росіяни намагаються переслідувати іншу мету просто зараз. Якщо минулого року вони намагалися заморозити мільйони українців взимку, то цього разу вони намагаються зруйнувати нашу економіку. Вони намагаються відключити від енергосистеми наші ключові промислові регіони", - сказав він.

Кубраков зазначив, що це точно нова мета ударів Росії по українській енергоінфраструктурі.

Він наголосив, що Україна та партнери добре підготувалися до цього, сформувавши запаси обладнання та збудувавши захисні споруди. Однак Кубраков уточнив, що поки не йдеться про те, що Україна здатна захищати всі енергогенеруючі потужності та мережі, тому роботу з їх захисту потрібно продовжувати.

Кубраков додав, що енергетика - той сектор, який необхідно постійно відновлювати, не чекаючи закінчення війни, використовуючи, зокрема, і тимчасові рішення, оскільки без цього неможлива нормальна робота економіки.

Нагадаємо, за останні тижні окупанти атакували три теплоелектростанії на сході України, деякі з них були обстріляні декілька разів.

Також нещодавно через обстріли була пошкоджена енергетична інфраструктура у Львові, Харкові, Херсоні та Кривому Розі.