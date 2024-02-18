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Россияне пытаются обстрелами энергосистемы обесточить ключевые промышленные регионы, - Кубраков

Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В этом году оккупанты изменили цель атак на энергетическую систему Украины. Теперь они постараются оставить без электроэнергии ключевые промышленные регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по восстановлению – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

"Недавние нападения на наш энергетический сектор доказали, что россияне пытаются преследовать другие цели прямо сейчас. Если в прошлом году они пытались заморозить миллионы украинцев зимой, то в этот раз они пытаются разрушить нашу экономику. Они пытаются отключить от энергосистемы наши ключевые промышленные регионы", - сказал он. он.

Кубраков отметил, что это точно новая цель ударов России по украинской энергоинфраструктуре.

Он отметил, что Украина и партнеры хорошо подготовились к этому, сформировав запасы оборудования и выстроив защитные сооружения. Однако Кубраков уточнил, что пока речь не идет о том, что Украина способна защищать все энергогенерирующие мощности и сети, поэтому работу по их защите нужно продолжать.

Кубраков добавил, что энергетика - тот сектор, который необходимо постоянно восстанавливать, не дожидаясь окончания войны, используя, в частности, и временные решения, поскольку без этого невозможна нормальная работа экономики.

Напомним, за последние недели оккупанты атаковали три теплоэлектростании на востоке Украины, некоторые из них были обстреляны несколько раз.

Также недавно из-за обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура во Львове, Харькове, Херсоне и Кривом Роге.

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Александр Кубраков