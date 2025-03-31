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Росіяни намагаються обійти оборону Торецька через підземні шляхи, - ЗСУ

Фото: Війська РФ використовують підземні шляхи (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські війська намагаються обійти оборону Торецька. Вони використовують підземні шляхи для проникнення в тил українських сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ОСУВ "Хортиця" майора Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

За словами майора, вчора з’явилася інформація про спроби ворога використати підземні шляхи для заходу в тил українських військ на окремих вулицях Торецька. Це нова тактика, яку застосовує противник на цьому напрямку фронту.

Трегубов уточнив, що росіяни не лише атакують з флангів, намагаючись обходити оборону, але й діють знизу, використовуючи підземні шляхи для проникнення в місто.

"Це теж пріоритетний напрямок, росіяни там намагаються використати всі можливости для обходу українських військ", - зазначив він.

На цьому етапі бої в Торецьку набули характеру міських. Ворог намагається зайти у місто з різних боків.

"Якщо під Покровськом ми маємо ситуацію, коли Росія намагається прорватися довкола міста, то у Торецьку – це чисто міські бої", – пояснив майор.

Нагадаємо, що ворог намагається обійти Торецьк з флангів, але там активно діють суміжні бригади, які теж не дають йому просунутися Загалом у місті зросла інтенсивність бойових дій.

Більше про ситуацію на фронті і чи просуваються росіяни на півдні України - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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