У Торецьку зросла інтенсивність боїв. Росіяни намагаються обійти місто з флангів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника командира 1-го механізованого батальйону 42-ї окремої механізованої бригади Святослава Лесюка.

За словами Лесюка, російські сили намагаються обійти місто Торецьк з флангів. скриншот deepstatemap.live "Ворог намагається обійти Торецьк з флангів, але там активно діють суміжні бригади, які теж не дають йому просунутися", - додав представник 42-ї окремої механізованої бригади.

"Інтенсивність боїв у місті останнім часом зросла. Очевидно, перегрупувалися вороги, отримали підкріплення, тому що ще на початку лютого вони поспішили прозвітувати на Москву, що Торецьк узятий. Насправді нічого цього не відбулося, і тепер доводиться додаткові сили кидати, аби продовжувати штурми у міській забудові", - сказав військовий.

Ситуація на фронті

Торецьк - місто у Донецькій області, яке стало однією з головних точок оборони українських військ. У місті протягом кількох місяців точаться бої. У лютому росіяни заявили, що нібито взяли контроль над Торецьком, але у ЗСУ спростували це.

За останню добу на Торецькому напрямку відбулося 19 атак ворога. Всього за добу на фронті зафіксували 223 бойових зіткнення.

Більше про ситуацію на фронті і чи просуваються росіяни на півдні України - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.