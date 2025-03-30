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У Торецьку зросла інтенсивність боїв. Росіяни намагаються обійти місто з флангів

Торецьк, Неділя 30 березня 2025 10:48
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У Торецьку зросла інтенсивність боїв. Росіяни намагаються обійти місто з флангів Фото: у ЗСУ повідомили, що у Торецьку зросла інтенсивність боїв (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська намагаються обійти місто Торецьк з флангів. Загалом у місті зросла інтенсивність бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника командира 1-го механізованого батальйону 42-ї окремої механізованої бригади Святослава Лесюка.

"Інтенсивність боїв у місті останнім часом зросла. Очевидно, перегрупувалися вороги, отримали підкріплення, тому що ще на початку лютого вони поспішили прозвітувати на Москву, що Торецьк узятий. Насправді нічого цього не відбулося, і тепер доводиться додаткові сили кидати, аби продовжувати штурми у міській забудові", - сказав військовий.

За словами Лесюка, російські сили намагаються обійти місто Торецьк з флангів.
У Торецьку зросла інтенсивність боїв. Росіяни намагаються обійти місто з флангів
скриншот deepstatemap.live

"Ворог намагається обійти Торецьк з флангів, але там активно діють суміжні бригади, які теж не дають йому просунутися", - додав представник 42-ї окремої механізованої бригади.

Ситуація на фронті

Торецьк - місто у Донецькій області, яке стало однією з головних точок оборони українських військ. У місті протягом кількох місяців точаться бої. У лютому росіяни заявили, що нібито взяли контроль над Торецьком, але у ЗСУ спростували це.

За останню добу на Торецькому напрямку відбулося 19 атак ворога. Всього за добу на фронті зафіксували 223 бойових зіткнення.

Більше про ситуацію на фронті і чи просуваються росіяни на півдні України - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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