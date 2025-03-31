Россияне пытаются обойти оборону Торецка через подземные пути, - ВСУ

По словам майора, вчера появилась информация о попытках врага использовать подземные пути для захода в тыл украинских войск на отдельных улицах Торецка. Это новая тактика, которую применяет противник на этом направлении фронта.

Трегубов уточнил, что россияне не только атакуют с флангов, пытаясь обходить оборону, но и действуют снизу, используя подземные пути для проникновения в город.

"Это тоже приоритетное направление, россияне там пытаются использовать все возможности для обхода украинских войск", - отметил он.

На этом этапе бои в Торецке приобрели характер городских. Враг пытается зайти в город с разных сторон.

"Если под Покровском мы имеем ситуацию, когда Россия пытается прорваться вокруг города, то в Торецке - это чисто городские бои", - пояснил майор.