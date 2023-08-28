Росіяни намагаються наступати на сході, а ЗСУ просуваються на півдні, - Маляр

Ситуація на сході

За словами Маляр, армія РФ і надалі намагається наступати на декількох напрямках - Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Скрізь тривають важкі бої.

Так, на Куп’янському напрямку ворог створює мінно-вибухові загородження вздовж кордону у Бєлгородській області. Шукає слабких місць в нашій обороні, щоб прорвати її.

На Лиманському напрямку противник готується до перегрупування військ. Веде безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки, південно-західніше Кремінної, Білогорівки Луганської області та Веселого Донецької області.

А на Бахмутському напрямку росіяни намагаються всіма силами стримати просування українських військ вперед. Так, ворог безуспішно спробував відновити втрачене положення у районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області.

"У ході ведення успішних бойових дій сил оборони витіснили противника з позицій у районах східніше та у центральній частині Кліщіївки Донецької області. Звільнена площа на Бахмутському напрямку складає 44 кв.км", - розповіла Маляр.

На Авдіївському, Мар’їнському напрямках, за її словами, противник зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій з метою встановлення повного контролю над Мар’їнкою та оточення населеного пункту Авдіївка Донецької області.

Таким чином росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Степового, Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Вугледара Донецької області.



Ситуація на півдні

За словами Маляр, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник в обороні.

Зокрема, ворог продовжував обстріли позицій підрозділів Сил оборони України та цивільних об’єктів у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях, при цьому активно застосовував баражуючі боєприпаси "Ланцет".



В ході ведення наступальних дій сили оборони України мали успіх в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Зокрема, згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ просунулися в районі кордону західної Донецької та східної Запорізької областей та у західній частині Запорізької області.