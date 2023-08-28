Россияне пытаются наступать на востоке, а ВСУ продвигаются на юге, - Маляр

Ситуация на востоке

По словам Маляр, армия РФ и дальше пытается наступать на нескольких направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Везде продолжаются тяжелые бои.

Так, на Купянском направлении враг создает минно-взрывные заграждения вдоль границы в Белгородской области. Ищет слабые места в нашей обороне, чтобы прорвать ее.

На Лиманском направлении противник готовится к перегруппировке войск. Ведет безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки, юго-западнее Кременной, Белогоровки Луганской области и Веселой Донецкой области.

А на Бахмутском направлении россияне пытаются всеми силами умерить продвижение украинских войск вперед. Так, враг безуспешно попытался восстановить утраченное положение в районах Орехово-Василовки и Клещиевки Донецкой области.

"В ходе ведения успешных боевых действий сил обороны вытеснили противника с позиций в районах восточнее и в центральной части Клещиевки Донецкой области. Освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 44 кв. км", - рассказала Маляр.

На Авдеевском, Марьинском направлениях, по ее словам, противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над Марьинкой и оцепления населенного пункта Авдеевка Донецкой области.

Таким образом, россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Степного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки и Угледара Донецкой области.



Ситуация на юге

По словам Маляр, в Запорожском и Херсонском направлениях противник в обороне.

В частности, враг продолжал обстрелы позиций подразделений Сил обороны Украины и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях, при этом активно применял боражирующие боеприпасы "Ланцет".



В ходе ведения наступательных действий силы обороны Украины имели успех в направлении юго-восточнее Работино и южнее Малая Токмачка Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В течение суток произошло 34 боевых столкновения. В частности, согласно отчету Института изучения войны, ВСУ продвинулись в районе границы западной Донецкой и восточной Запорожской областей и западной части Запорожской области.