В ISW висловилися про просування ЗСУ на півдні та прорвані лінії оборони окупантів

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

У публікації повідомляється, що війська ЗСУ просунулися в районі кордону західної Донецької та східної Запорізької областей та у західній частині Запорізької області під час проведення контрнаступних операцій на півдні та сході країни.

Офіційний представник Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Штупун повідомив, що бійці наступають у напрямках Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова), Малої Токмачки (9 км на південний схід від Оріхова) та Очеретуватого (25 км на південний схід від Оріхова) Заході Запорізької області.

Він також розповів, що Сили оборони просунулися в районі Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) і Роботиного (10 км на південь від Оріхова) та досягли невстановлених успіхів у районі Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) на Бердянському напрямку (західна частина Донецького та східного кордону). Запорізької області), а також у невстановленому місці на Мелітопольському напрямку (захід Запорізької області).

Офіційний представник Східної групи військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Сили оборони продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямі.

Український солдат, який, ймовірно, діяв у районі Роботиного, надав додаткові тактичні подробиці про підготовлені російські оборонні позиції, які прорвали ЗСУ, і про ті, які зараз знаходяться перед ними.

За його словами, в районі Роботиного існує система взаємопов'язаних російських траншів, бліндажів та обмежених підземних тунелів, які дозволяють окупантам полегшувати пересування особового складу, озброєння та боєприпасів з різних тактичних позицій уздовж фронту.

Також боєць ЗСУ заявив, що протитанкові рови та мінні поля противника простягаються полями перед і між цими взаємопов'язаними рівнями оборонних позицій.

Солдат ЗСУ додав, що всі "нерозкопані" території навколо цих підготовлених оборонних позицій сильно заміновані та що російські війська у своїх оборонних шарах проклали вузькі не заміновані шляхи, що дозволяють окупантам дістатись вогневих позицій.

При цьому захисник не уточнив, чи пройшли Сили оборони через найщільніші мінні поля, але припустив, що ЗСУ все ж таки доведеться поступово розмінувати території, перш ніж просуватися далі.

Перед цим експерти ISW озвучили думку, що райони поруч із наступною серією підготовлених російських оборонних позицій можуть бути менш сильно заміновані, щоб дати окупантам, що діють на північ від цих позицій, можливість відступити, хоча звіти військових ЗСУ припускають, що це може бути не так у районах, де Сили оборони нині наближаються до наступного російського оборонного ешелону.

У звіті йдеться, що ЗСУ зараз перебувають у межах досяжності наступної серії російських оборонних позицій, яка, зважаючи на все, складається з відносно безперервного комплексу протитанкових ровів і протитанкових загороджень "зуби дракона", за якими розташовані російські бойові позиції, аналогічні попереднім.

Ключові висновки:

Склад оборонних позицій російських окупантів на півдні України та неясність щодо їх комплектування та оснащення сил РФ, як і раніше, не дозволяють зрозуміти, як розвиватиметься наступний етап бойових дій.

У ніч з 26 на 27 серпня РФ завдала ракетних ударів по об'єктах в Україні та, як повідомляється, по летовищу в Київській області.

27 серпня Слідчий комітет РФ повідомив, що генетичні тести підтверджують, що керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин був серед 10 осіб, які загинули в авіакатастрофі 23 серпня.

Російські "воєнкори" стверджували, що перед смертю Пригожина 23 серпня Міноборони РФ активно встановлювало умови для припинення операцій "вагнерівців" на Близькому Сході та в Африці.

Міноборони РФ, можливо, зосередженіше на розпуску ПВК "Вагнера", ніж російський диктатор Володимир Путін.

Війська РФ провели наступальні операції на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, під Бахмутом, на лінії Авдіївка - Донецьк, на заході Донецької та західної частини Запорізької області, але не досягли підтверджених успіхів.

Російська влада продовжує зусилля щодо примусу мігрантів та іноземців, які проживають у РФ, брати участь у війні проти України в обмін на російське громадянство.

Ситуація на фронтах в Україні

У Генеральному штабі ЗСУ раніше у вечірньому зведенні 27 серпня повідомляли, що Сили оборони продовжують проведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

За даними ISW, ЗСУ наблизилися до чергової лінії оборони ворога у Запорізькій області. Тим часом російські окупанти намагаються тиснути на Куп'янському напрямку, проте найближчими місяцями прориву там чекати не варто.