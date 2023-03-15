Росіяни намагаються "легітимізувати" мародерство покинутих будинків на Донбасі, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Фактично імітація правового поля потрібна окупантам аби легалізувати мародерство покинутих будинків, мешканці яких виїхали через бойові дії та подальшу окупацію регіону РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "нотаріуси" аби наростити темпи паспортизації, адже нові документи щодо власності реєструватимуться лише з російським паспортом, а без документа майно власника можуть оголосити "безхазяйним" й потім відібрати.

"Будь-які візії з боку таких "“нотаріусів" й будь-які документи окупантів юридично нікчемні й не будуть ніколи визнані. Всі ж "нотаріуси" по акту є грабіжниками та будуть нести відповідальність після деокупації регіону", - додали у ЦНС.