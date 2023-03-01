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Допомогло встановити "фото на згадку". Дев'ятьом окупантам оголосили підозру

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Україна , Середа 01 березня 2023 18:55
Допомогло встановити "фото на згадку". Дев'ятьом окупантам оголосили підозру Фото: російські окупанти грабують помешкання українців (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Прокуратура заочно повідомила про підозру російським військовослужбовцям, які грабували приватні будинки на тимчасово окупованих територіях Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської обласної прокуратури.

Селфі, що влаштували окупанти на вкрадених телефонах, допомогло встановити особи дев’ятьох російських військових мародерів. Їм заочно повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Допомогло встановити &quot;фото на згадку&quot;. Дев'ятьом окупантам оголосили підозру
За даними слідства, під час окупації села Циркуни Харківського району дев‘ять віськовослужбовців країни-агресорки обікрали один з приватних будинків.

Допомогло встановити &quot;фото на згадку&quot;. Дев'ятьом окупантам оголосили підозру
Солдати проникли на територію домоволодіння, перед цим зламавши металеві ворота ломом та кувалдою.

Допомогло встановити &quot;фото на згадку&quot;. Дев'ятьом окупантам оголосили підозру

З будинку окупанти викрали ноутбуки, планшети, ігрову приставку, телевізор, пральну машинку, смарт-годинник, мобільні телефони, велосипеди та автомобіль. Загальна вартість вкраденого сягає більше 1 млн гривень.

Допомогло встановити &quot;фото на згадку&quot;. Дев'ятьом окупантам оголосили підозру

На викрадені телефони та планшети російські військові влаштували собі "фотосесії" на подвір’ї та у кімнатах будинку.

Нагадаємо, росіяни активно мародерять в тимчасово окупованій Новій Каховці, награбоване вивозять вантажівками.

З тимчасово окупованої лівобережної частини Херсонської області російські окупанти вивозять фурами усе, що становить хоч якусь цінність.

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