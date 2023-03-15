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Россияне пытаются "легитимизировать" мародерство заброшенных домов на Донбассе, - ЦНС

Фото: оккупанты (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупационная администрация захваченных районов Донецкой области объявила о создании "нотариальной палаты". Фактически это попытки "легитимизировать" мародерство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Фактически имитация правового поля нужна оккупантам, чтобы легализовать мародерство заброшенных домов, жители которых выехали из-за боевых действий и последующей оккупации региона РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "нотариусы", чтобы нарастить темпы паспортизации, ведь новые документы касательно собственности будут регистрироваться только с российским паспортом, а без документа имущество владельца могут объявить "бесхозяйственным" и затем отобрать.

"Любые видения со стороны таких "нотариусов" и любые документы оккупантов юридически ничтожны и не будут никогда признаны. Все же "нотариусы" по акту являются грабителями и будут нести ответственность после деоккупации региона", - добавили в ЦНС.

Напомним, что на временно оккупированной части Херсонской области россияне стали активнее заниматься мародерством. Они в основном пытаются украсть транспортные средства.

Прокуратура заочно сообщила о подозрении российским военнослужащим, грабившим частные дома на временно оккупированных территориях Харьковской области.

Российский военный расстреливал гражданских и похищал имущество в Черниговской области. Правоохранители завершили по нему расследование и дело направили в суд.

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