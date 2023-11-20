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Росіяни намагаються атакувати на Куп'янському та Бахмутському напрямках, - Сирський

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська намагаються вести штурмові дії на Куп'янському та Бахмутському напрямках, однак ЗСУ відбили всі атаки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

За його словами, Сили оборони продовжують стримувати ворога на багатьох ділянках фронту.

Зокрема, на Куп’янському напрямку росіяни вели штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки. Атаки успішно відбиті українськими воїнами. 

На Бахмутському напрямку росіяни намагалися атакувати в районах Кліщіївки та Андріївки. Всі атаки також були відбиті. 

Водночас українські бійці продовжують штурмові дії південніше Бахмута. Сили оборони завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська контратакували на Авдіївському напрямку і просунулися біля залізниці на південний схід від Степового. Також ЗСУ просунулися на заході Запорізької області поблизу Новопрокопівки.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 20 листопада, склали 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 319 210 військових. Крім того, ЗСУ знищили 4 танки та 4 артсистеми.

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