Росіяни намагалися вдарити ракетами по цивільному судну в українському порту, - Сунак

"Завдяки розсекреченим розвідданим ми знаємо, що 24 серпня російські військові завдали удару кількома ракетами по цивільному вантажному судну в Чорному морі", - заявив глава британського уряду під час виступу в парламенті.

При цьому в Міністерстві закордонних справ Британії уточнили, що у бік судна під прапором Ліберії летіло дві крилаті ракети "Калібр", які росіяни запустили з ракетоносця Чорноморського флоту. Їх успішно збили українські системи протиповітряної оборони.

"Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) намагається виграти війну, яку йому не виграти, і ці атаки показують, наскільки він зневірився. Завдаючи ударів по вантажних суднах та українській інфраструктурі, Росія завдає шкоди всьому решті світу", - заявив міністр іноземних країн. справ Британії Джеймс Клеверлі.

Атаки РФ на цивільні судна

Нагадаємо, Росія ще в середині липня заявила про свій вихід із зернової угоди. Після цього країна-агресор почала активно атакувати портову інфраструктуру України.

Як зазначав наприкінці липня міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, за дев'ять днів через атаки росіян було пошкоджено п'ять цивільних суден.