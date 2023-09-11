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Россияне пытались ударить ракетами по гражданскому судну в украинском порту, - Сунак

Фото: Риши Сунак, премьер Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты 24 августа хотели нанести ракетный удар по гражданскому судну, которое находилось в украинском порту.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Благодаря рассекреченным разведданным мы знаем, что 24 августа российские военные нанесли удар несколькими ракетами по гражданскому грузовому судну в Черном море", - заявил глава британского правительства во время выступления в парламенте. 

При этом в Министерстве иностранных дел Британии уточнили, что в сторону судна под флагом Либерии летело две крылатых ракеты “Калибр”, которые россияне запустили с ракетоносца Черноморского флота. Их успешно сбили украинские системы противовоздушной обороны. 

"Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) пытается выиграть войну, которую ему не выиграть, и эти атаки показывают, насколько он отчаялся. Нанося удары по грузовым судам и украинской инфраструктуре, Россия наносит ущерб всему остальному миру", - заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли. 

Атаки РФ на гражданские суда

Напомним, Россия еще в середине июля заявила о своем выходе из зерновой сделки. После этого страна-агрессор начала активно атаковать портовую инфраструктуру Украины. 

Как отмечал в конце июля министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, за девять дней из-за атак россиян были повреждены пять гражданских судов

 

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