Росіяни намагалися штурмувати острів Нестрига на гідроциклі, - Плетенчук

"Вони (росіяни - ред.) вже гідроцикл застосували, Це щось новеньке. Але це їм так само не допомогло. Кількість людей в російській формі із засмагою синього кольору на березі цього острова лише зростає, тому що вони вимушені штурмові дії проводити з води, а це відкрита місцина і там це набагато складніше", - розповів Плетенчук.

За його словами, не виключено, що окупанти будуть повторювати та посилювати ці спроби, збільшуючи кількість техніки, яка буде застосовуватися для штурмів.

"Тому, що для них це і в пропагандистському сенсі втрата, і в тактичному. Тому що це правий берег. І вони собі хочуть такий собі маленький плацдарм там", - додав Плетенчук.