Россияне пытались штурмовать остров Нестрига на гидроцикле, - Плетенчук

Российские оккупанты не оставляют попыток снова захватить остров Нестрига в Херсонской области. В этот раз для штурма захватчики применили гидроцикл, однако были уничтожены украинскими войсками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.
"Они (россияне - ред.) уже гидроцикл применили. Это что-то новенькое. Но это им так же не помогло. Количество людей в российской форме с загаром синего цвета на берегу этого острова только растет, потому что они вынуждены штурмовые действия проводить из воды, а это открытое место и там это гораздо сложнее", - рассказал Плетенчук.
По его словам, не исключено, что оккупанты будут повторять и усиливать эти попытки, увеличивая количество техники, которая будет применяться для штурмов.
"Потому что для них это и в пропагандистском смысле потеря, и в тактическом. Потому что это правый берег. И они себе хотят такой маленький плацдарм там", - добавил Плетенчук.
Напомним, 28 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВСУ вернули под свой контроль остров Нестрига в Херсонской области.
В то же время российские войска не оставляют попыток снова захватить остров, штурмуя позиции украинских войск. Однако все штурмы оккупантов были безуспешными.
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