Россияне пытались штурмовать остров Нестрига на гидроцикле, - Плетенчук

"Они (россияне - ред.) уже гидроцикл применили. Это что-то новенькое. Но это им так же не помогло. Количество людей в российской форме с загаром синего цвета на берегу этого острова только растет, потому что они вынуждены штурмовые действия проводить из воды, а это открытое место и там это гораздо сложнее", - рассказал Плетенчук.

По его словам, не исключено, что оккупанты будут повторять и усиливать эти попытки, увеличивая количество техники, которая будет применяться для штурмов.

"Потому что для них это и в пропагандистском смысле потеря, и в тактическом. Потому что это правый берег. И они себе хотят такой маленький плацдарм там", - добавил Плетенчук.