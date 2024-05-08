ua en ru
Ср, 08 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне пытались штурмовать остров Нестрига на гидроцикле, - Плетенчук

Херсонская область, Среда 08 мая 2024 17:02
UA EN RU
Россияне пытались штурмовать остров Нестрига на гидроцикле, - Плетенчук Фото: начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты не оставляют попыток снова захватить остров Нестрига в Херсонской области. В этот раз для штурма захватчики применили гидроцикл, однако были уничтожены украинскими войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Они (россияне - ред.) уже гидроцикл применили. Это что-то новенькое. Но это им так же не помогло. Количество людей в российской форме с загаром синего цвета на берегу этого острова только растет, потому что они вынуждены штурмовые действия проводить из воды, а это открытое место и там это гораздо сложнее", - рассказал Плетенчук.

По его словам, не исключено, что оккупанты будут повторять и усиливать эти попытки, увеличивая количество техники, которая будет применяться для штурмов.

"Потому что для них это и в пропагандистском смысле потеря, и в тактическом. Потому что это правый берег. И они себе хотят такой маленький плацдарм там", - добавил Плетенчук.

Освобождение острова Нестрига

Напомним, 28 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ВСУ вернули под свой контроль остров Нестрига в Херсонской области.

В то же время российские войска не оставляют попыток снова захватить остров, штурмуя позиции украинских войск. Однако все штурмы оккупантов были безуспешными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
В ожидании суда. За что сидит Коломойский и сколько лет ему грозит
В ожидании суда. За что сидит Коломойский и сколько лет ему грозит
DAILY
Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Враги государства. Как ФСБ вербует агентов в Украине и что их ждет за госизмену