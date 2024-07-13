Росія продовжує точкові атаки та розвідку південних регіонів України, - Сили оборони

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони Півдня України.

Так, протягом дня протиповітряною обороною півдня України знищено два ворожих розвідувальних дрони "Орлан-10".

Крім того, військові зазначили, що росіяни атакували Одеську область балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М". Запуск відбувся з території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок атаки виникло загоряння сухої трави на відкритій місцевості.

Як пишуть військові, під ворожим прицілом знову рекреаційна та прибережна зони.

"Це підступно та дуже небезпечно в той час, коли багато людей відпочивають біля моря", - наголосили у Силах оборони Півдня.

У відомстві закликали українців бути уважними до сигналів повітряної тривоги і оперативно переходити в укриття.