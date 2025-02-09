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Росіяни намагалися переправитися через Оскіл на Куп'янському напрямку. ЗСУ завдали удару

Фото: ЗСУ знищили росіян, які намагалися переправитися через річку Оскіл (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська намагалися переправитися через річку Оскіл у Харківській області. Сили оборони завдали удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця" в Telegram.

Як зазначається, минулої доби ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Петропавлівка та Загризове на Куп'янському напрямку. 

"Неподалік Дворічної було завчасно виявлено спроби противника переправити особовий склад через річку Оскіл", - йдеться у повідомленні.

Сили оборони повідомили, що завдали вогневого ураження по противнику, окупантів було знищено.


скриншот deepstatemap.live

Днем раніше Національна гвардія також повідомила про знищення штурмової групи противника у районі Лозової на Куп'янському напрямку. Як зазначили в Нацгвардії, попереду їхав танк з тралами, а за ним слідувала легкоброньована техніка зі штурмовиками на борту.

Бійці 1 БрОП "Буревій" разом з 429 окремим полком безпілотних систем "АХІЛЛЕС" та десантниками 77 ОАеМБр вчасно виявили та спалили ворожу техніку. Знищено дві БМП та уражено танк.

Ситуація у Харківській області

Як відомо, у Харківській області бої тривають на двох напрямках - на півночі області у районі міста Вовчанськ та на Куп'янському напрямку. У прифронтових районах триває евакуація цивільних.

При цьому ворог щоденно обстрілює населені пункти Харківської області і, зокрема, Харків.

За словами мера Харкова, термін виявлення місця обстрілу у місті був скорочений з трьох хвилин до 15-25 секунд.

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Збройні сили УкраїниКуп'янськХарківВійна в Україні