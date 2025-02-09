Росіяни намагалися переправитися через Оскіл на Куп'янському напрямку. ЗСУ завдали удару

Ситуація у Харківській області

Як відомо, у Харківській області бої тривають на двох напрямках - на півночі області у районі міста Вовчанськ та на Куп'янському напрямку. У прифронтових районах триває евакуація цивільних.

При цьому ворог щоденно обстрілює населені пункти Харківської області і, зокрема, Харків.

За словами мера Харкова, термін виявлення місця обстрілу у місті був скорочений з трьох хвилин до 15-25 секунд.

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