Россияне пытались переправиться через Оскол на Купянском направлении. ВСУ нанесли удар

Ситуация в Харьковской области

Как известно, в Харьковской области бои продолжаются на двух направлениях - на севере области в районе города Волчанск и на Купянском направлении. В прифронтовых районах продолжается эвакуация гражданских.

При этом враг ежедневно обстреливает населенные пункты Харьковской области и, в частности, Харьков.

По словам мэра Харькова, срок обнаружения места обстрела в городе был сокращен с трех минут до 15-25 секунд.

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