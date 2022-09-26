Росіяни намагалися обстрілами зірвати гуманітарну місію до Козачої Лопані, - МВС

"Військовослужбовці Національної гвардії України доправили до Козачої Лопані гуманітарний вантаж, зібраний під егідою Національних Збройних Сил Латвійської Республіки. Незадовго до приїзду вантажу російські окупанти здійснили обстріл селища", - пише пресслужба МВС.

Фото: росіяни намагалися обстрілами зірвати гуманітарну місію до Козачої Лопані (mvs.gov.ua)

До гуманітарного вантажу увійшли продукти та одяг для цивільних. Також було передано військовий одяг й трохи спорядження нашим воїнам.

Це вже 18 вантаж від Латвії починаючи з 2015 року та другий з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Вантаж зустріли цивільні мешканці та представники органів самоврядування. Його роздадуть у Козачій Лопані та прилеглих населених пунктах", - додає пресслужба.