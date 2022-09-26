Россияне пытались обстрелами сорвать гуманитарную миссию в Казачью Лопани, - МВД

"Военнослужащие Национальной гвардии Украины доставили в Казачью Лопан гуманитарный груз, собранный под эгидой Национальных Вооруженных Сил Латвийской Республики. Незадолго до приезда груза российские оккупанты осуществили обстрел поселка", - пишет пресс-служба МВД.

Фото: россияне пытались обстрелами сорвать гуманитарную миссию в Казачью Лопану (mvs.gov.ua)

В гуманитарный груз вошли продукты и одежда для гражданских. Также была передана военная одежда и несколько снаряжения нашим воинам.

Это уже 18 груз от Латвии, начиная с 2015 года и второй с начала полномасштабного вторжения России.

"Груз встретили гражданские жители и представители органов самоуправления. Его раздадут в Казачьей Лопане и близлежащих населенных пунктах", - добавляет пресс-служба.