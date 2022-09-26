Россияне пытались обстрелами сорвать гуманитарную миссию в Казачью Лопани, - МВД

Российские военные пытались обстрелами сорвать гуманитарную миссию, когда гвардейцы направляли в Казачью Лопан гуманитарный груз Латвии.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Военнослужащие Национальной гвардии Украины доставили в Казачью Лопан гуманитарный груз, собранный под эгидой Национальных Вооруженных Сил Латвийской Республики. Незадолго до приезда груза российские оккупанты осуществили обстрел поселка", - пишет пресс-служба МВД.
Фото: россияне пытались обстрелами сорвать гуманитарную миссию в Казачью Лопану (mvs.gov.ua)
В гуманитарный груз вошли продукты и одежда для гражданских. Также была передана военная одежда и несколько снаряжения нашим воинам.
Это уже 18 груз от Латвии, начиная с 2015 года и второй с начала полномасштабного вторжения России.
"Груз встретили гражданские жители и представители органов самоуправления. Его раздадут в Казачьей Лопане и близлежащих населенных пунктах", - добавляет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что наши воины, 11 сентября, вошли в Казачью Лопань Харьковской области. Перед этим оккупанты поспешно эвакуировались из поселка.
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