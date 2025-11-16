Росіяни намагалися наступати біля Антонівського мосту на Херсонщині, - ЗСУ

Вранці 16 листопада російські війська намагалися наступати біля Антонівського залізничного мосту у Херсонській області, щоб витіснити українських захисників.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.

"Зранку противник також провів штурмову дію, намагався наступати біля Антонівського залізничного мосту. Щодо авіаційних ударів: за минулу добу ворог завдав авіаційного удару з використанням 40 некерованих авіаційних ракет по Одрадо-Кам'янці", - розповів Волошин. Також, за його словами, ворог доволі активно обстрілював сам Херсон з артилерії. Внаслідок атак є загиблі, поранені та чимало руйнувань.