ua en ru
Нд, 16 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни намагалися наступати біля Антонівського мосту на Херсонщині, - ЗСУ

Херсонська область , Неділя 16 листопада 2025 11:20
UA EN RU
Росіяни намагалися наступати біля Антонівського мосту на Херсонщині, - ЗСУ Фото: росіяни намагалися наступати біля Антонівського мосту на Херсонщині (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Вранці 16 листопада російські війська намагалися наступати біля Антонівського залізничного мосту у Херсонській області, щоб витіснити українських захисників.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.

"Зранку противник також провів штурмову дію, намагався наступати біля Антонівського залізничного мосту. Щодо авіаційних ударів: за минулу добу ворог завдав авіаційного удару з використанням 40 некерованих авіаційних ракет по Одрадо-Кам'янці", - розповів Волошин.

Також, за його словами, ворог доволі активно обстрілював сам Херсон з артилерії. Внаслідок атак є загиблі, поранені та чимало руйнувань.

Нагадаємо, що Херсон та область щоденно перебувають під ворожим вогнем. Росіяни постійно ведуть обстріли з лівого берега Дніпра, застосовуючи артилерію, міномети та дрони-камікадзе.

Зокрема, 24 жовтня у Херсоні через ворожий удар "Градом" загинула очільниця відділення "Укрпошти".

28 жовтня росіяни обстріляли Херсонську громаду, унаслідок чого загинула одна людина, двоє поранені, а пошкоджено житлові будинки, гаражі та інфраструктуру.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Херсонська область Війна в Україні
Новини
Без світла до 5 годин: де і як сьогодні в Україні діють графіки (список)
Без світла до 5 годин: де і як сьогодні в Україні діють графіки (список)
Аналітика
Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Поганий вибір. Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе