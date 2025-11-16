Россияне пытались наступать возле Антоновского моста в Херсонской области, - ВСУ
Утром 16 ноября российские войска пытались наступать возле Антоновского железнодорожного моста в Херсонской области, чтобы вытеснить украинских защитников.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.
"Утром противник также провел штурмовое действие, пытался наступать возле Антоновского железнодорожного моста. Относительно авиационных ударов: за минувшие сутки враг нанес авиационный удар с использованием 40 неуправляемых авиационных ракет по Одрадо-Каменке", - рассказал Волошин.
Также, по его словам, враг довольно активно обстреливал сам Херсон из артиллерии. В результате атак есть погибшие, раненые и немало разрушений.
Напомним, что Херсон и область ежедневно находятся под вражеским огнем. Россияне постоянно ведут обстрелы с левого берега Днепра, применяя артиллерию, минометы и дроны-камикадзе.
В частности, 24 октября в Херсоне из-за вражеского удара "Градом" погибла руководительница отделения "Укрпочты".
28 октября россияне обстреляли Херсонскую общину, в результате чего погиб один человек, двое ранены, а повреждены жилые дома, гаражи и инфраструктура.