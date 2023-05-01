Росіяни намагались вночі наступати на сході: успіху не досягли та втратили більше роти військових

Російські військові вночі атакували українські позиції на сході та намагались вести наступальні дії. Вони не змогли досягти успіху та відступили, втративши при цьому більше роти вбитими та пораненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського .

За його словами, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Вони активно застосовують оперативно-тактичну та армійську авіацію для нанесення ударів по позиціях українських військ.

Протягом минулої ночі окупанти 9 разів атакували українські позиції. Проте успіху не досягнули та відійшли.

Загарбники застосовують танки, РСЗВ та ствольну артилерію. Противник обстрілює позиції українських підрозділів та населені пункти, які межують із лінією зіткнення. Для коригування вогню артилерії він використовує дрони.

Загалом, на Таврійському напрямку протягом ночі було зафіксовано 162 обстріли.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом ночі виконали 232 вогневих завдання. Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше роти.

Нагадаємо, командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський повідомляв, що ситуація в Бахмуті складна, але на окремих ділянках міста ЗСУ контратакували російських військових, тож ворог залишив деякі позиції.

Тим часом РБК-Україна повідомляло, що росіяни хочуть захопити Бахмут до 9 травня.

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