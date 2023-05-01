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Россияне пытались ночью наступать на востоке: успеха не добились и потеряли больше роты военных

Новина українською →
Понедельник 01 мая 2023 14:35
Россияне пытались ночью наступать на востоке: успеха не добились и потеряли больше роты военных Иллюстративное фото: россияне пытались ночью наступать на востоке (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные ночью атаковали украинские позиции на востоке и пытались вести наступательные действия. Они не смогли добиться успеха и отступили, потеряв при этом больше роты убитыми и ранеными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

По его словам, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях. Они активно используют оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.

За прошедшую ночь оккупанты 9 раз атаковали украинские позиции. Однако успеха не добились и отошли.

Захватчики применяют танки, РСЗО и ствольную артиллерию. Противник обстреливает позиции украинских подразделений и населенные пункты, граничащие с линией столкновения. Для коррекции огня артиллерии он использует дроны.

В общей сложности, на Таврическом направлении в течение ночи было зафиксировано 162 обстрела.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение ночи выполнили 232 огневых задач. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты.

Напомним, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский сообщал, что ситуация в Бахмуте сложная, но на отдельных участках города ВСУ контратаковали российских военных, поэтому враг оставил некоторые позиции.

Тем временем РБК-Украина сообщало, что россияне хотят захватить Бахмут до 9 мая.

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