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Росіяни намагались штурмом взяти українські позиції у Бахмуті, як наслідок - мінус шість вояків

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Понеділок 17 квітня 2023 16:42
Росіяни намагались штурмом взяти українські позиції у Бахмуті, як наслідок - мінус шість вояків Ілюстративне фото: росіяни намагались штурмом взяти українські позиції у Бахмуті (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти намагались штурмом взяти позиції українських прикордонників у Бахмуті, але успіху не досягли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Шестеро "двохсотих" та п’ятеро "трьохсотих". Такий "подарунок" на Великдень зробили загарбникам прикордонні підрозділи в Бахмуті. Обидві спроби ворога оточити наші позиції та взяти їх штурмом успіху не мали. Фортеця тримається вдень і вночі", - зазначають в ДПСУ.

Нагадаємо, раніше українські військові виявили позиції російських штурмовиків у Бахмуті та атакували їхні позиції за допомогою мін.

Окрім того, українські бійці показала вуличні бої у Бахмуті.

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Бахмут Государственная пограничная служба
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