Росіяни намагались розвинути наступ на Оріхів, - глава Запорізької ОВА

Російські війська намагались розвинути наступ на Оріхів Запорізької області, але усі спроби ворога були відбиті українськими захисниками.
Про це заявив глава Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.
"Кілька днів тому ворог намагався здійснити наступ на околиці Оріхова. Завдяки Збройним силам України ворог не зміг досягнути своєї мети, хоча наступ був достатньо масованим – ворог застосував велику кількість техніки, особового складу, але успіху не мав", – сказав Федоров.
За його словами, у відбитті атаки брали участь 65-та та 118-та бригади Збройних сил України. Він також зазначив, що підготовка до цієї спроби наступу тривала доволі довго – не один день і навіть не один тиждень.
Загалом, відомо, що росіяни застосували до 10-11 броньованих машин, два танки, до десяти мотоциклів і близько 120 осіб особового складу. Ще одна відмінність – наступ був у десять хвиль.
Проте українська розвідка заздалегідь помітила переміщення ворожих сил і завдала ударів ще за кілька кілометрів до лінії бою.
"Пілоти "змалювали" цю картину і відпрацювали артилерією та FPV-дронами і "Вампіром" потім також попрацювали по танку", – уточнив боєць з позивним "Форест".
Військовослужбовець припустив, що ця атака мала розвідувальний характер – ворог намагався визначити слабкі місця української оборони, але зазнав поразки.
"Майже на всьому проміжку противник був знищений за 3-5 км до лінії бойового зіткнення. Кіл-зона спрацювала", – додав він.
Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року до 24 жовтня 2025 року загальні орієнтовні втрати російських військ становили близько 1 135 080 військовослужбовців. Загалом лише минулої доби втрати російських загарбників склали 910 осіб.
Також українські воїни знешкодили один танк, п’ять бойових броньованих машин, 34 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 440 безпілотних літальних апаратів та 128 одиниць автомобільної техніки окупантів.