Росіяни намагались розвинути наступ на Оріхів, - глава Запорізької ОВА

"Кілька днів тому ворог намагався здійснити наступ на околиці Оріхова. Завдяки Збройним силам України ворог не зміг досягнути своєї мети, хоча наступ був достатньо масованим – ворог застосував велику кількість техніки, особового складу, але успіху не мав", – сказав Федоров.

За його словами, у відбитті атаки брали участь 65-та та 118-та бригади Збройних сил України. Він також зазначив, що підготовка до цієї спроби наступу тривала доволі довго – не один день і навіть не один тиждень.

Загалом, відомо, що росіяни застосували до 10-11 броньованих машин, два танки, до десяти мотоциклів і близько 120 осіб особового складу. Ще одна відмінність – наступ був у десять хвиль.

Проте українська розвідка заздалегідь помітила переміщення ворожих сил і завдала ударів ще за кілька кілометрів до лінії бою.

"Пілоти "змалювали" цю картину і відпрацювали артилерією та FPV-дронами і "Вампіром" потім також попрацювали по танку", – уточнив боєць з позивним "Форест".

Військовослужбовець припустив, що ця атака мала розвідувальний характер – ворог намагався визначити слабкі місця української оборони, але зазнав поразки.

"Майже на всьому проміжку противник був знищений за 3-5 км до лінії бойового зіткнення. Кіл-зона спрацювала", – додав він.