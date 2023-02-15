Росіяни намагались прорвати українську оборону у Донецькій області: як результат - мінус 60 окупантів

Повідомляється, що артилерія росіян здійснила масований обстріл опорного пункту прикордонників.

Декілька хвиль нападників українські захисники зупинили вогнем з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. У битві надійне плече підтримки надали військові ЗСУ. Тим часом українська артилерія вдарила по місцевості, де противник зосередив свій резерв.

"Ворог відступив для перегрупування. У результаті знищено понад 60 загарбників", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно українські військові відбили штурм росіян під Бахмутом та знищили частину загарбників у ближньому бою.

Окрім того, українські захисники спалили ворожу БМП під час штурму наших позицій у Донецькій області.

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