Росіяни намагались повісити свій прапор у Торецьку. ЗСУ завадили, накривши вогнем (відео)

Ситуація в районі Торецька

Місто Торецьк Донецької області продовжує залишатись під контролем Сил оборони.

Як розповідали в ОТУ "Луганськ", основна задача ворога на зараз - захопити сильні обороні позиції, які у ЗСУ знаходяться в місті - напрямки шахт "Центральна" та "Торецька".

Крім того, останніми днями на Торецькому напрямку сильно активізувалась російська тактична авіація. Наслідком цього і стало збиття російського Су-25 у суботу, 8 лютого.

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