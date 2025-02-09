Росіяни намагались повісити свій прапор у Торецьку. ЗСУ завадили, накривши вогнем (відео)

Окупанти намагалися повісити прапор Росії над шахтою у Торецьку 9 лютого. Але ЗСУ накрили їх вогнем та завадили здійснити задумане.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Хортицький вітер".
"Сьогодні вранці окупант видерся з прапором країни-агресора на копер шахти у Торецьку", - йдеться у повідомленні.
Пілоти ударних FPV-дронів бригади Департаменту патрульної поліції "Хижак" атакували його скидом, а суміжники з окремої механізованої бригади - накрили вогнем артилерії.
"В результаті - ворожу триколорну ганчірку навіть не встигли розгорнути", - констатували в ОСУВ "Хортиця".
Тим часом, за даними військових, інша ворожа штурмова група намагалася хоч якось запхати триколор окупаційної армії в місто - просто закинули його на будівлю, як непотріб.
"Натомість, бомбер бригади "Хижак" зробив фантастичне - збив ворожу триколорну ганчірку скидом ВОГа", - додали в ЗСУ.
Місто Торецьк Донецької області продовжує залишатись під контролем Сил оборони.
Як розповідали в ОТУ "Луганськ", основна задача ворога на зараз - захопити сильні обороні позиції, які у ЗСУ знаходяться в місті - напрямки шахт "Центральна" та "Торецька".
Крім того, останніми днями на Торецькому напрямку сильно активізувалась російська тактична авіація. Наслідком цього і стало збиття російського Су-25 у суботу, 8 лютого.
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