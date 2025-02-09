Россияне пытались повесить свой флаг в Торецке. ВСУ помешали, накрыв огнем (видео)

Ситуация в районе Торецка

Город Торецк Донецкой области продолжает оставаться под контролем Сил обороны.

Как рассказывали в ОТГ "Луганск", основная задача врага на сейчас - захватить сильные оборонительные позиции, которые у ВСУ находятся в городе - направления шахт "Центральная" и "Торецкая".

Кроме того, в последние дни на Торецком направлении сильно активизировалась российская тактическая авиация. Следствием этого и стало сбитие российского Су-25 в субботу, 8 февраля.

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