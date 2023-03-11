Росіяни накрили вогнем Херсон, а в Слов'янську пролунав потужний вибух

Обстріл Херсона

Оновлено 13.36. Біля супермаркету в Херсоні загинули 3 цивільних, обстріл міста продовжується

Як повідомили Херсонській обласній прокуратурі, внаслідок влучення ворожого снаряду біля супермаркету загинуло троє цивільних осіб.

"Наразі кількість потерпілих уточнюється, обстріл міста продовжується. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вже порушили справу за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Оновлено 12:49. У Херсоні знову пролунали вибухи.

Як повідомив голова ОВА, Херсон знову опинився під вогнем російської армії.

"Стало відомо, що на місці ворожого удару на Миколаївському шосе у Херсоні загинули троє людей, двоє - поранені. Робота екстрених служб триває", - написав Прокудін.

Він додав, що через влучання снаряда палає автомобіль, рятувальники, медики та поліцейські вже працюють на місці обстрілу.

Вибух у Слов'янську

Тим часом кореспондент РБК-Україна повідомляє про потужний вибух у місті Слов'янськ Донецької області.

Втім, офіційних коментарів щодо поточної ситуації в місті від влади не надходило.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про звуки вибухів у Херсоні.

Додамо, що за минулу добу російські війська 71 раз обстріляли територію Херсонської області. Внаслідок ворожих атак загинули три людини, ще п'ятеро поранені. Загалом ворог випустив по регіону 335 снарядів.

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