Росіяни накрили щільним вогнем Чорнобаївку, є жертва

За його словами, внаслідок обстрілу загинула 37-річна жінка.

"Її виявили в зруйнованій будівлі", - повідомив Прокудін.

За словами голови ОВА, медики, які прибули на місце, лише констатували смерть.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення ЗСУ правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Так, в ніч на 24 грудня росіяни обстріляли Херсон. Внаслідок ударів постраждали дев'ятеро людей, також є загиблі. Областна прокуратура почала розслідування за фактом масованного обстрілу Херсону.

Крім того, 24 грудня росіяни обстріляли Херсонську область, внаслідок чого отримали поранення дві жінки.

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