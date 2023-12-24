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Війська РФ обстріляли Херсонську область, є постраждалі

Неділя 24 грудня 2023 17:04
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Війська РФ обстріляли Херсонську область, є постраждалі Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські загарбники в черговий раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки отримали поранення дві жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Херсонської ОВА в Telegram.

Сьогодні під російським вогнем була Білозерка. В результаті обстрілу постраждала 36-річна місцева жителька. У неї - акубаротравма. Їй надали допомогу на місці.

Крім того, росіяни атакували Комишани. У 70-річної жінки медики зафіксували гостру реакцію на стрес.

Фото: Війська РФ обстріляли Херсонську область (t.me/khersonskaODA)

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення ЗСУ правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Так, в ніч на 24 грудня росіяни обстріляли Херсон. Внаслідок ударів постраждали дев'ятеро людей, також є загиблі.

Крім того, областна прокуратура почала розслідування за фактом масованного обстрілу Херсону.

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