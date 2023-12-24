Россияне накрыли плотным огнем Чернобаевку, есть жертва

Российские захватчики накрыли плотным огнем Чернобаевку Херсонской области. В результате обстрела погиб один человек.
Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.
По его словам, в результате обстрела погибла 37-летняя женщина.
"Ее обнаружили в разрушенном здании", - сообщил Прокудин.
По словам главы ОВА, медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть.
После освобождения ВСУ правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.
Так, в ночь на 24 декабря россияне обстреляли Херсон. В результате ударов пострадали девять человек, также есть погибшие. Областная прокуратура начала расследование по факту массированного обстрела Херсона.
Кроме того, 24 декабря россияне обстреляли Херсонскую область, в результате чего получили ранения две женщины.
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