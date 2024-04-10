Россияне накрыли авиабомбами Волчанск: полностью разрушена поликлиника, есть раненый
Российские войска атаковали Волчанск Харьковской области 10 апреля, использовав управляемые авиабомбы. Полностью разрушена поликлиника, есть раненый.
Об этом сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Оккупанты выпустили две управляемые авиабомбы по Волчанску. В результате ударов полностью разрушена поликлиника", - написал он.
На данный момент, по его данным, известно об одном пострадавшем.
"34-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован в медицинское учреждение", - констатировал глава ОВА.
Обстрелы Волчанска
Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Харьковской области, расположенные неподалеку от границы с Россией. В частности, под обстрелом постоянно находится и Волчанск.
Так, 13 февраля захватчики обстреляли рынок в Волчанске Харьковской области. Одна женщина погибла, еще одна была ранена.
До этого, российские войска атаковали Волчанск Харьковской области 28 декабря прошлого года. Из-за обстрела загорелся автомобиль, одна женщина погибла, еще одна была ранена.
Кроме того, 19 октября 2023 года оккупанты ударили по Волчанску в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.
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