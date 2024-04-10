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Россияне накрыли авиабомбами Волчанск: полностью разрушена поликлиника, есть раненый

Харьков, Среда 10 апреля 2024 15:11
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Россияне накрыли авиабомбами Волчанск: полностью разрушена поликлиника, есть раненый Фото: российские войска обстреляли Волчанск Харьковской области 10 апреля (facebook com)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Волчанск Харьковской области 10 апреля, использовав управляемые авиабомбы. Полностью разрушена поликлиника, есть раненый.

Об этом сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Оккупанты выпустили две управляемые авиабомбы по Волчанску. В результате ударов полностью разрушена поликлиника", - написал он.

На данный момент, по его данным, известно об одном пострадавшем.

"34-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован в медицинское учреждение", - констатировал глава ОВА.

Обстрелы Волчанска

Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Харьковской области, расположенные неподалеку от границы с Россией. В частности, под обстрелом постоянно находится и Волчанск.

Так, 13 февраля захватчики обстреляли рынок в Волчанске Харьковской области. Одна женщина погибла, еще одна была ранена.

До этого, российские войска атаковали Волчанск Харьковской области 28 декабря прошлого года. Из-за обстрела загорелся автомобиль, одна женщина погибла, еще одна была ранена.

Кроме того, 19 октября 2023 года оккупанты ударили по Волчанску в Харьковской области. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

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