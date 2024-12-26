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Россияне накапливают силы для штурмов под Курахово, - ОСГВ "Хортица"

Курахово, Донецкая область, Четверг 26 декабря 2024 16:11
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Россияне накапливают силы для штурмов под Курахово, - ОСГВ "Хортица" Фото: россияне накапливают силы для штурмов под Курахово (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты накапливают силы для штурмов на Кураховском направлении. Захватчики ночью начали чаще использовать противотепловизорные плащи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Проходят небольшими группами и пытаются цепляться за дома и обходить городскую застройку по окрестностям. Следует понимать, что, если они наступают такими малыми группами, их немало в целом", - рассказал Трегубов.

По его словам, россияне пытаются накапливать силы, чтобы улучшить свое тактическое положение. Параллельно с этим вражеская артиллерия пытается атаковать позиции ВСУ в Курахово, но в основном уничтожает пустые здания, ведь украинские воины знают о планах оккупантов.

Спикер добавил, что всего за сутки на Кураховском направлении зафиксировано 31 боевое столкновение. Враг пытается проникнуть в боевые порядки украинских военных в городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки.

Бои за Курахово

Отметим, что Кураховское направление остается одним из самых горячих на фронте. Только за последние сутки на этом направлении зафиксирована 31 атака врага.

Оккупанты пытаются захватить город Курахово и соседние населенные пункты. В последние дни фиксируется продвижение врага на этом направлении.

Так, недавно в сети сообщили об окружении украинских войск в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое возле Курахово. Однако в ВСУ опровергли эту информацию и заявили, что войска были отведены.

Вчера стало известно, что украинские войска потеряли некоторые позиции на Кураховском направлении. Враг продолжает накапливать силы.

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