Россияне накапливают силы для штурмов под Курахово, - ОСГВ "Хортица"
Российские оккупанты накапливают силы для штурмов на Кураховском направлении. Захватчики ночью начали чаще использовать противотепловизорные плащи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
"Проходят небольшими группами и пытаются цепляться за дома и обходить городскую застройку по окрестностям. Следует понимать, что, если они наступают такими малыми группами, их немало в целом", - рассказал Трегубов.
По его словам, россияне пытаются накапливать силы, чтобы улучшить свое тактическое положение. Параллельно с этим вражеская артиллерия пытается атаковать позиции ВСУ в Курахово, но в основном уничтожает пустые здания, ведь украинские воины знают о планах оккупантов.
Спикер добавил, что всего за сутки на Кураховском направлении зафиксировано 31 боевое столкновение. Враг пытается проникнуть в боевые порядки украинских военных в городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки.
Бои за Курахово
Отметим, что Кураховское направление остается одним из самых горячих на фронте. Только за последние сутки на этом направлении зафиксирована 31 атака врага.
Оккупанты пытаются захватить город Курахово и соседние населенные пункты. В последние дни фиксируется продвижение врага на этом направлении.
Так, недавно в сети сообщили об окружении украинских войск в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое возле Курахово. Однако в ВСУ опровергли эту информацию и заявили, что войска были отведены.
Вчера стало известно, что украинские войска потеряли некоторые позиции на Кураховском направлении. Враг продолжает накапливать силы.
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