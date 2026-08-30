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Росіяни накопичують сили для наступу на одному з напрямків фронту, - ISW

10:23 30.08.2026 Нд
2 хв
Окупанти стягують людей і техніку, готуючись до посилення наступальних дій
aimg Марія Науменко
Росіяни накопичують сили для наступу на одному з напрямків фронту, - ISW
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російські війська продовжують накопичувати особовий склад і техніку на Лиманському напрямку, що може свідчити про підготовку до посилених наступальних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, російські сили дедалі активніше залучають іноземних новобранців. За словами речника української бригади, яка діє на Слов'янському напрямку, їхня частка на цій ділянці нещодавно зросла приблизно до 30% особового складу російських військ.

Йдеться переважно про військових із країн Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії.

Водночас український військовий зазначив, що російські підрозділи, попри накопичення сил, залишаються недостатньо підготовленими.

Удари по українській логістиці

Російські війська також зосереджують удари по українських логістичних об'єктах і річкових переправах.

Зокрема, окупанти атакують переправи через Оскіл та Сіверський Донець. За оцінкою ISW, такі дії можуть бути частиною підготовки до майбутнього посилення наступальних операцій на Лиманському напрямку, розташованому на північний схід від Слов'янська.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що Україна фіксує зниження темпів просування російських військ на фронті.

За його словами, активна лінія зіткнення залишається протяжністю близько 1200 км, однак на окремих напрямках українські сили готують подальші активні дії.

Крім того, Україна поступово скорочує розрив між площами територій, які Росія захопила, та тими, які Сили оборони змогли звільнити від початку 2026 року.

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