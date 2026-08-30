Росіяни накопичують сили для наступу на одному з напрямків фронту, - ISW

Російські війська продовжують накопичувати особовий склад і техніку на Лиманському напрямку, що може свідчити про підготовку до посилених наступальних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, російські сили дедалі активніше залучають іноземних новобранців. За словами речника української бригади, яка діє на Слов'янському напрямку, їхня частка на цій ділянці нещодавно зросла приблизно до 30% особового складу російських військ.

Йдеться переважно про військових із країн Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії.

Водночас український військовий зазначив, що російські підрозділи, попри накопичення сил, залишаються недостатньо підготовленими.

Удари по українській логістиці

Російські війська також зосереджують удари по українських логістичних об'єктах і річкових переправах.

Зокрема, окупанти атакують переправи через Оскіл та Сіверський Донець. За оцінкою ISW, такі дії можуть бути частиною підготовки до майбутнього посилення наступальних операцій на Лиманському напрямку, розташованому на північний схід від Слов'янська.