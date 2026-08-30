Россияне накапливают силы для наступления на одном из направлений фронта, - ISW

Российские войска продолжают накапливать личный состав и технику на Лиманском направлении, что может свидетельствовать о подготовке к усиленным наступательным операциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, российские силы все активнее привлекают иностранных новобранцев. По словам представителя украинской бригады, действующей на Славянском направлении, их доля на этом участке недавно выросла примерно до 30% личного состава российских войск.

Речь идет преимущественно о военных из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии.

В то же время, украинский военный отметил, что российские подразделения, несмотря на накопления сил, остаются недостаточно подготовленными.

Удары по украинской логистике

Российские войска также сосредотачивают удары по украинским логистическим объектам и речным переправам.

В частности, оккупанты атакуют переправы через Оскол и Северский Донец. По оценке ISW, такие действия могут быть частью подготовки к предстоящему усилению наступательных операций на Лиманском направлении, расположенном к северо-востоку от Славянска.