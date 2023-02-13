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Росіяни нагнали в окуповане Лазурне 200 "росгвардійців", - Генштаб

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Україна, Понеділок 13 лютого 2023 07:26
Росіяни нагнали в окуповане Лазурне 200 "росгвардійців", - Генштаб Фото: росіяни нагнали "росгвардійців" в окуповане Лазурне (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росіяни завели на тимчасово окуповані території Херсонської області близько 200 військовослужбовців "Росгвардії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що це було зроблено для посилення контрдиверсійних заходів. "Росгвардійців" розселили на території бази відпочинку "Чайка" в населеному пункті Лазурне, а для безпеки окупантів у селищі обмежено пересування місцевих жителів.

Нагадаємо, що росіяни занають значних втрат та зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Херсонська область Генштаб ВСУ
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