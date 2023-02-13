Росіяни нагнали в окуповане Лазурне 200 "росгвардійців", - Генштаб

Росіяни завели на тимчасово окуповані території Херсонської області близько 200 військовослужбовців "Росгвардії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що це було зроблено для посилення контрдиверсійних заходів. "Росгвардійців" розселили на території бази відпочинку "Чайка" в населеному пункті Лазурне, а для безпеки окупантів у селищі обмежено пересування місцевих жителів.