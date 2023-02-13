Россияне нагнали в оккупированное Лазурное 200 "росгвардейцев", - Генштаб
Фото: россияне нагнали "росгвардейцев" в оккупированное Лазурное (GettyImages)
Россияне завели на временно оккупированные территории Херсонской области около 200 военнослужащих "Росгвардии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что это было сделано для усиления контрдиверсионных мер. "Росгвардейцы" были расселены на территории базы отдыха "Чайка" в населенном пункте Лазурное, а для безопасности оккупантов в поселке ограничено передвижение местных жителей.
Напомним, что россияне несут значительные потери и сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
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