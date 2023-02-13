Россияне нагнали в оккупированное Лазурное 200 "росгвардейцев", - Генштаб

Россияне завели на временно оккупированные территории Херсонской области около 200 военнослужащих "Росгвардии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что это было сделано для усиления контрдиверсионных мер. "Росгвардейцы" были расселены на территории базы отдыха "Чайка" в населенном пункте Лазурное, а для безопасности оккупантов в поселке ограничено передвижение местных жителей.