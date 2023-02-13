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Россияне нагнали в оккупированное Лазурное 200 "росгвардейцев", - Генштаб

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Украина, Понедельник 13 февраля 2023 07:26
Россияне нагнали в оккупированное Лазурное 200 "росгвардейцев", - Генштаб Фото: россияне нагнали "росгвардейцев" в оккупированное Лазурное (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Россияне завели на временно оккупированные территории Херсонской области около 200 военнослужащих "Росгвардии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что это было сделано для усиления контрдиверсионных мер. "Росгвардейцы" были расселены на территории базы отдыха "Чайка" в населенном пункте Лазурное, а для безопасности оккупантов в поселке ограничено передвижение местных жителей.

Напомним, что россияне несут значительные потери и сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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Херсонская область Генштаб ВСУ
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