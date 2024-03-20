Росіяни нафантазували іноземних військових у школах Черкас. В ОВА розбили фейк

Російські пропагандисти заявили про те, що у школах та дитячих садках Черкас нібито розміщують польських, німецьких та французьких військових. Це - черговий фейк ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця в Telegram .

Що написали росіяни

У російських пропагандистських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що до Черкас прибула "величезна кількість іноземних військових".

При цьому росіяни писали, що солдатів нібито розмістили на територіях шкіл та дитячих садків, де "триває навчальний процес, щоб прикритися дітьми".

Реакція Табурця

Глава Черкаської ОВА нагадав, що російські чи інші сумнівні паблики постійно публікують маніпулятивну інформацію та є інструментом ворожих ІПСО.

"Політ хворої фантазії у них без меж, як ми з вами не раз переконувалися. Про всяк випадок підкреслю: наші садки та школи використовуються виключно за прямим призначенням. Там дітям надають освітні послуги", - наголосив Табурець.

Він закликав місцевих жителів довіряти лише офіційним джерелам інформації.