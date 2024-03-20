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Россияне нафантазировали иностранных военных в школах Черкасс. В ОВА разбили фейк

Черкассы, Среда 20 марта 2024 18:15
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Россияне нафантазировали иностранных военных в школах Черкасс. В ОВА разбили фейк Иллюстративное фото: россияне придумали фейк об иностранных военных в украинских школах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские пропагандисты заявили о том, что в школах и детских садах Черкасс якобы размещают польских, немецких и французских военных. Это - очередной фейк врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца в Telegram.

Что написали россияне

В российских пропагандистских Telegram-каналах появилась информация о том, что в Черкассы прибыло "огромное количество иностранных военных".

При этом россияне писали, что солдат якобы разместили на территориях школ и детских садов, где "продолжается учебный процесс, чтобы прикрыться детьми".

Реакция Табурца

Глава Черкасской ОВА напомнил, что российские или другие сомнительные паблики постоянно публикуют манипулятивную информацию и являются инструментом вражеских ИПСО.

"Полет больной фантазии у них без границ, как мы с вами не раз убеждались. На всякий случай подчеркну: наши садики и школы используются исключительно по прямому назначению. Там детям предоставляют образовательные услуги", - подчеркнул Табурец.

Он призвал местных жителей доверять только официальным источникам информации.

Фейки россиян

Напомним, российские пропагандисты постоянно придумывают новые фейки с целью запугать украинцев и дестабилизировать ситуацию в стране.

В частности, недавно россияне распространяли бред о том, что в нашей стране планируют призвать три миллиона бездетных женщин в случае затягивания войны или же увеличении численности вооруженных сил России.

Также СМИ РФ распространяют ложную информацию о том, что в элитных подразделениях Вооруженных сил Украины якобы обсуждается план по устранению президента Владимира Зеленского.

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