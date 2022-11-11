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Россияне под вечер обстреляли Днепропетровскую область: есть раненые

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Днепропетровская область, Пятница 11 ноября 2022 20:39
Россияне под вечер обстреляли Днепропетровскую область: есть раненые Фото: реактивные снаряды российских оккупантов попали по Марганецкой общине в Днепропетровской области (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Вечером 11 ноября российские оккупационные войска снова ударили по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В этот раз под обстрел РСЗО и тяжелой артиллерии попала Марганецкая община.

Ранены двое мужчин - 35 и 68 лет. Оба доставлены в местную больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Детали обстрелов выясняются.

Вчера, 10 ноября, россияне попали по трем общинам Днепропетровской области – Марганецкой, Красногригоревской и Никопольской.

Кроме того, оккупанты 8 ноября обстреляли из реактивной артиллерии Никопольский район.

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