Россияне под вечер обстреляли Днепропетровскую область: есть раненые

Фото: реактивные снаряды российских оккупантов попали по Марганецкой общине в Днепропетровской области (GettyImage)

Вечером 11 ноября российские оккупационные войска снова ударили по Никопольскому району Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.