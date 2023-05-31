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Росіяни надіслали в Запорізьку область силовиків із Дагестану для боротьби з партизанами

Фото: Росіяни (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни надіслали в Запорізьку область "загін поліції особливого призначення" з республіки Дагестан. Таким чином вони планують побороти українське підпілля в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Росіяни хочуть використати цих силовиків для створення підрозділу "ОМОН" (російська назва загону поліції особливого призначення - ред.) на окупованій частині Запорізької області.

"Таким чином, росіяни сподіваються подолати партизанський рух на тимчасово окупованих територіях", - пояснили у ЦНС.

Зазначається, що ці заходи навряд чи допоможуть окупантам подолати українське підпілля, а всі загарбники понесуть відповідальність за свою участь в агресії проти України.

Ситуація в Запорізькій області

Росіяни на початку вторгнення змогли захопити більшу частину Запорізької області, проте ЗСУ не дозволили їм просунутися далі і захопити обласний центр.

Бої на лінії зіткнення відбуваються щодня, українські військові регулярно завдають ударів по складах зі зброєю та казармам окупантів на захопленій території.

Нещодавно гауляйтер області Євген Балицький оголосив так звану "евакуацію" населення з прифронтових районів, однак мер Мелітополя Іван Федоров заявляє, що цей процес провальний для росіян.

Нагадаємо, що "кадирівці", яких нещодавно перекинули на тимчасово окуповану територію Запорізької області, почали грабувати "безхазяйні" офіси та магазини.

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