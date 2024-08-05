UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни надалі виробляють ракети із західними комплектуючими, - аналітики

Фото: у російських ракетах продовжують використовувати західні компоненти (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Російська оборонна промисловість надалі виробляє ракети з використанням комплектуючих із країн Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW) та організації Frontelligence Insight.

Група "Український кіберопір" роздобула документи з військової бази у Шайковці Калузької області та виявила у крилатих ракетах Х-32 навігаційні модулі SN-99, що вміщують переважно західні компоненти.

Організація Frontelligence Insight встановила, що під час ударів по Україні, російські війська використовували вироблені у березні 2023 року навігаційні модулі SN-99. Також встановлено, що російський виробник крилатих ракет КБ "Райдуга", відповідальний за доукомплектацію ракет Х-32 модернізованими модулями SN-99.

В організації не змогли пояснити, яким чином російські оборонні компанії отримують західні компоненти для навігаційних модулів цього типу.

Також зазначається, що у вересні 2022 року британська організація Conflict Armament Research оприлюднила розслідування, в якому виявила західні компоненти в навігаційних системах крилатих ракет Х-101 і Х-59.

Західні компоненти в ракетах РФ

Нагадаємо, одна з крилатих ракет Х-101, що вдарили по київській лікарні "Охматдит" 8 липня, могла вміщувати мікросхему зі США.

В Європейському Союзі зазначили, що деякі західні компоненти з російських ракет були виготовлені багато років тому і, ймовірно, були ввезені до РФ до повномасштабного вторгнення і запровадження санкцій.

Також ЗМІ назвали західні компанії, що допомагають Росії виробляти танки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниРакети