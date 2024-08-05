Росіяни надалі виробляють ракети із західними комплектуючими, - аналітики

Група "Український кіберопір" роздобула документи з військової бази у Шайковці Калузької області та виявила у крилатих ракетах Х-32 навігаційні модулі SN-99, що вміщують переважно західні компоненти.

Організація Frontelligence Insight встановила, що під час ударів по Україні, російські війська використовували вироблені у березні 2023 року навігаційні модулі SN-99. Також встановлено, що російський виробник крилатих ракет КБ "Райдуга", відповідальний за доукомплектацію ракет Х-32 модернізованими модулями SN-99.

В організації не змогли пояснити, яким чином російські оборонні компанії отримують західні компоненти для навігаційних модулів цього типу.

Також зазначається, що у вересні 2022 року британська організація Conflict Armament Research оприлюднила розслідування, в якому виявила західні компоненти в навігаційних системах крилатих ракет Х-101 і Х-59.