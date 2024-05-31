Чому в російських ракетах знаходять західні компоненти, - відповідь Євросоюзу

Деякі компоненти західного походження, що були виявлені в російських ракетах, були виготовлені ще багато років тому, а отже, ймовірно, були ввезені до РФ до початку дії санкцій.

Вже не одноразово українські військові виявляли, що окупанти використовують західні комплектуючі у своїх ракетах та іншому озброєнні.

О'Салліван заявив, що деякі зі знайдених комплектуючих були виготовлені багато років тому і, ймовірно, потрапили до торгових мереж задовго до санкцій.

Однак він пояснив, що нині Європейський союз дуже тісно співпрацює з компаніями та слідкує, щоб не було прямого експорту до Росії.

"Транзит через Росію зброї, а також товарів подвійного призначення та інших чутливих товарів до третіх країн також неможливий. І всі наші компанії, а компаній, які виробляють цю продукцію, не так багато, добре обізнані з цією проблемою і повністю віддані тому, щоб запобігати обходу санкцій", - наголосив він.

На уточнення журналіста, щодо того, що деякі зі знайдених комплектуючих були виготовлені у 2022-2023 роках, спецпредставник Євросоюзу пояснив, що це могло статись через малу ефективність тодішніх санкцій.

"Якщо взяти 2022 рік, то санкції лише розпочиналися. Ви знаєте, я не виправдовуюсь. Я просто кажу, що є розумні причини, через які старі запаси можуть опинитися там. Ми також знаходимо продукцію, виготовлену набагато пізніше, і це тому, що її справді безневинно відправляють кудись, звідки вона потрапляє до Росії, або безпосередньо з цієї країни, або через інші країни", - заявив він.

