Росіяни наближаються до Сум, але захопити місто не зможуть, - ISW

Зазначається, що російські війська активізують спроби розширити лінію фронту на півночі Сумської області на трьох напрямках наступу на північ та північний схід від міста Суми.

Оприлюднені 2 червня геолокаційні відеоматеріали свідчать про те, що росіяни нещодавно просунулися на північ від села Андріївка (північніше Сум) та на північний схід від села Яблунівка (на північний схід від Сум).

За свідченнями російських військових блогерів, армія РФ нещодавно захопила Олексіївку, Новомихайлівку та Кіндратівку (усі - на північ від Сум), а також просунулася до північної частини Андріївки та на захід від Яблунівки і Костянтинівки.

Аналітики Інституту зазначили, що російські війська останнім часом посилили наземні штурми на північ від Сум у напрямку Андріївки, а також на північний схід від міста у напрямку Юнаківки та Миропілля.

Які підрозділи штурмують Сумщину

В ISW послалися на українського військового оглядача Костянтина Машовця, який 2 червня повідомив, що підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії (11-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ) та 177-го полку морської піхоти (Каспійська флотилія), ведуть бої вздовж лінії Костянтинівка-Кіндратівка та Володимирівка-Олексіївка (усі - північніше Сум).

Машовець зазначив, що підрозділи 104-го, 234-го та 237-го повітряно-десантних полків (усі належать до 76-ї дивізії ВДВ Росії) діють уздовж лінії Локня-Юнаківка та на захід від Локні (усе - на північний схід від Сум).

Раніше Машовець повідомляв, що російські війська нещодавно передислокували підрозділи 752-го мотострілецького полку (3-я мотострілецька дивізія, 20-та загальновійськова армія, Московський військовий округ) з Лиманського напрямку та 200-ї мотострілецької бригади (14-й армійський корпус, Ленінградський військовий округ) з напрямку Часового Яру з метою посилення російського угруповання військ на півночі Сумської області.

Ризик захоплення міста

В ISW нагадали, що російські посадовці вже давно закликають до створення буферної зони на півночі Сумської області й останнім часом активізували зусилля з формування інформаційних умов для виправдання поновлення наступальних дій у напрямку міста Суми.

На думку аналітиків, російські війська намагаються просунутися до лінії Хотін - Храпівщина (на південь і південний схід від Андріївки та Юнаківки) - на відстань приблизно 12-15 кілометрів від міста Суми. Це дозволило б армії РФ застосовувати для ударів по місту ствольну артилерію.

"Росіяни, ймовірно, мають намір посилити удари безпілотниками та артилерією по місту, щоб підтримати подальше просування в напрямку Сум, і прагнуть у майбутньому провести наступальну операцію із захоплення міста", - йдеться у звіті.

Водночас, в Інституті вивчення війни переконані, що російські війська не зможуть захопити місто Суми в коротко- та середньостроковій перспективі, оскільки з липня 2022 року вони не захоплювали жодного українського міста з довоєнним населенням понад 100 тисяч жителів.